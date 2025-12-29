Скидки
FIS Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
Лыжи

Чепалова прокомментировала дебют Коростелёва и Непряевой на «Тур де Ски» – 2025/2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова прокомментировал старт российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на «Тур де Ски» – 2025/2026. Россияне не прошли квалификацию спринта свободным стилем, заняв 49-е и 34-е места соответственно.

«Им нужно участвовать и бегать там, скорости совсем другие, в отличие от российских стартов. Нужно просто обтереться, дальше всё будет хорошо. Когда смогут бороться за медали? Зависит от них.

Сейчас очень хороший «Тур де Ски», где могут набрать форму и поднять своё мастерство. Это нормально, что они не проходят квалификацию. Второй старт ещё, потихоньку идут», – приводит слова Чепаловой Metaratings.

Дарья Непряева и Савелий Коростелёв принимаю участие в «Тур де Ски» в нейтральном статусе.

