Где смотреть, во сколько начало классики с участием Савелия Коростелёва на «Тур де Ски»

Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе (Италия) начнётся престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2026. В рамках второго соревновательного для состоится мужская гонка классическим стилем на 10 км. Начало — в 13:45 мск. Трансляция будет доступна на платформе Okko.

22-летний россиянин Савелий Коростелёв, который первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года, в гонке стартует седьмым.

Петтери Койвисто (Финляндия). Тео Шели (Франция). Джо Дэвис (Великобритания). Трульс Гиссельман (Швеция). Йохан Экберг (Швеция). Пертту Хювяринен (Финляндия). Савелий Коростелёв (Россия). Томас Хьялмар Вестгор (Ирландия). Ришар Жув (Франция). Эрик Рошё (Швеция).

