Где смотреть, во сколько начало классики с участием Савелия Коростелёва на «Тур де Ски»
Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе (Италия) начнётся престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2026. В рамках второго соревновательного для состоится мужская гонка классическим стилем на 10 км. Начало — в 13:45 мск. Трансляция будет доступна на платформе Okko.
22-летний россиянин Савелий Коростелёв, который первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года, в гонке стартует седьмым.
- Петтери Койвисто (Финляндия).
- Тео Шели (Франция).
- Джо Дэвис (Великобритания).
- Трульс Гиссельман (Швеция).
- Йохан Экберг (Швеция).
- Пертту Хювяринен (Финляндия).
- Савелий Коростелёв (Россия).
- Томас Хьялмар Вестгор (Ирландия).
- Ришар Жув (Франция).
- Эрик Рошё (Швеция).
