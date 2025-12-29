Скидки
FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, Тур де Ски, Кубок мира, 4-й этап, мужчины: во сколько начало гонки на 10 км, когда стартует Савелий Коростелёв

Где смотреть, во сколько начало классики с участием Савелия Коростелёва на «Тур де Ски»
Комментарии

Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе (Италия) начнётся престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2026. В рамках второго соревновательного для состоится мужская гонка классическим стилем на 10 км. Начало — в 13:45 мск. Трансляция будет доступна на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Не началось

22-летний россиянин Савелий Коростелёв, который первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года, в гонке стартует седьмым.

  1. Петтери Койвисто (Финляндия).
  2. Тео Шели (Франция).
  3. Джо Дэвис (Великобритания).
  4. Трульс Гиссельман (Швеция).
  5. Йохан Экберг (Швеция).
  6. Пертту Хювяринен (Финляндия).
  7. Савелий Коростелёв (Россия).
  8. Томас Хьялмар Вестгор (Ирландия).
  9. Ришар Жув (Франция).
  10. Эрик Рошё (Швеция).
Коростелёв: не думаю делать ставку на одну конкретную гонку на «Тур де Ски»

