Где смотреть, во сколько начало классики с участием Дарьи Непряевой на «Тур де Ски»

Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе (Италия) пройдёт очередной старт у женщин в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в календарь Кубка мира. Гонка классическим стилем на 10 км начнётся в 16:45 мск.

Права на трансляцию гонок FIS «Тур де Ски» в России принадлежат Okko.

В гонке примет участие 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева. Стартовый номер россиянки в гонке — 9-й.

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Дарья выступила на предыдущем этапе КМ в Давосе. Она заняла 39-е место в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км стала 20-й.

Вчера россиянка не смогла пройти квалификацию в спринте и попасть в топ-30 лучших спортсменок.