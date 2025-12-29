Скидки
Главная Лыжи Новости

Где смотреть, во сколько начало классики с участием Дарьи Непряевой на «Тур де Ски»

Где смотреть, во сколько начало классики с участием Дарьи Непряевой на «Тур де Ски»
Комментарии

Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе (Италия) пройдёт очередной старт у женщин в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в календарь Кубка мира. Гонка классическим стилем на 10 км начнётся в 16:45 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 16:45 МСК
Не началось
Права на трансляцию гонок FIS «Тур де Ски» в России принадлежат Okko.

В гонке примет участие 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева. Стартовый номер россиянки в гонке — 9-й.

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Дарья выступила на предыдущем этапе КМ в Давосе. Она заняла 39-е место в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км стала 20-й.

Вчера россиянка не смогла пройти квалификацию в спринте и попасть в топ-30 лучших спортсменок.

