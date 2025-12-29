Скидки
FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Лыжи

Лыжные гонки, «Тур де Ски», 4-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

Лыжные гонки, «Тур де Ски», 4-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть
Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе (Италия) продолжается престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2026. В рамках второго соревновательного для состоится мужская гонка с раздельным стартом классическим стилем на дистанции 10 км. Начало — в 13:45 мск. Трансляция будет доступна на платформе Okko.

22-летний россиянин Савелий Коростелёв, который первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года, примет участие в гонке.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Разделка классическим стилем, 10 км. Мужчины. Старт-лист (частично):

7. Савелий Коростелёв (Россия).
26. Эмиль Иверсен (Норвегия).
33. Маттис Стенсхаген (Норвегия).
35. Ийво Нисканен (Финляндия).
38. Вильям Порома (Швеция).
39. Андреас Рее (Норвегия).
40. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).
48. Харальд Эстбергни Амундсен (Норвегия).
58. Эрик Вальнес (Норвегия).
64. Йоханнес Клебо (Норвегия).
68. Ларс Хегген (Норвегия).

