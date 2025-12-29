Лыжные гонки, «Тур де Ски», 4-й этап, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе (Италия) продолжается престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2026. В рамках второго соревновательного для состоится женская гонка с раздельным стартом классическим стилем на дистанции 10 км. Начало — в 16:45 мск. Трансляция будет доступна на платформе Okko.

23-летняя россиянка Дарья Непряева, которая первой из женщин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года, примет участие в гонке.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Разделка классическим стилем, 10 км. Женщины. Старт-лист (частично):

9. Дарья Непряева (Россия).

19. Криста Пярмякоски (Финляндия).

23. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).

24. Тереза Штадлобер (Австрия).

25. Кертту Нисканен (Финляндия).

27. Фрида Карлссон (Швеция)

28. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).

29. Хейди Венг (Норвегия).

30. Эбба Андерссон (Швеция).

34. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

40. Эмма Рибом (Швеция).

50. Майя Дальквист (Швеция).

54. Джессика Диггинс (США).

58. Моа Илар (Швеция).