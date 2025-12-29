Украинский лыжник: спорт — это политика. Коростелёву нельзя участвовать в «Тур де Ски»

Украинский лыжник Андрей Доценко раскритиковал участие российских лыжников в престижной многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026. В мужских соревнованиях выступает 22-летний Савелий Коростелёв.

«Не думаю, что им следует участвовать. Я не злюсь на него (Коростелёва). Но спорт – это политика. И это нехорошо. Ему нельзя разрешать участвовать здесь», — приводит слова Доценко Expressen.

В квалификации спринта свободным стилем в рамках первого этапа «Тур де Ски» Коростелёв не смог пройти квалификацию, заняв 49-е место. Доценко показал 98-й результат в квалификации. Сегодня, 29 декабря, пройдёт гонка с раздельного старта классическим стилем.