«Не спрашивайте». Коростелёв отказался отвечать на политические вопросы шведских СМИ

Обладатель Кубка России — 2024/2025 российский лыжник Савелий Коростелёв высказался об участии в первой в карьере многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026.

– Я рад быть здесь. Это мой первый «Тур де Ски», захватывающий опыт – особенно перед Олимпиадой.

— Чувствуете ли вы себя желанным гостем?

– Да! Все со мной разговаривают. У меня не было никаких проблем. Всё только позитивно.

— Как вы относитесь к тому, что так много россиян не допущены к участию?

– Я надеюсь, что как можно больше людей смогут получить нейтральный статус, как я. Возможно, уже после «Тур де Ски».

— Что вы думаете о Путине?

– Пожалуйста, не спрашивайте меня об этом.

— Что вы думаете о СВО?

– И об этом тоже не спрашивайте, — приводит слова Коростелёва шведский Expressen.