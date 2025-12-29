«Я просто зритель». Сорин — о том, как попал на «Тур де Ски» без нейтрального статуса

Старший тренер сборной России Егор Сорин объяснил, какую роль выполняет для лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на «Тур де Ски» — 2025/2026.

– Я? Я просто зритель.

— Но вы же тренер Коростелёва?

– Да, но только за пределами зоны соревнований. Здесь я просто зритель, так как у меня нет нейтрального статуса, я не получаю никакой аккредитации. Поэтому мне не разрешено находиться на трассе или где-либо ещё.

У меня нет выбора, кроме как принять правила. Поэтому во время Кубка мира я могу быть только зрителем и стоять среди болельщиков. Это плохо для меня, да, но за пределами арены я могу быть обычным тренером, — приводит слова Сорина Expressen.