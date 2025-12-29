Сорин: украинский тренер спросил меня, что я делаю на «Тур де Ски», и начал меня снимать

Старший тренер сборной России Егор Сорин рассказал о том, что украинский тренер пытался провоцировать его на «Тур де Ски» — 2025/2026 в Тоблахе (Италия), снимая его на камеру. Сорин не имеет нейтрального статуса и приехал на многодневку в качестве зрителя.

«Вчера украинский тренер спросил меня, что я здесь делаю. Я сказал ему, что просто везу спортсменов на арену, и он начал меня снимать [на видео]. Для меня это не было проблемой, потому что это было просто на парковке возле всех трейлеров, так что мне разрешили там находиться.

Можете спросить Украину, зачем они хотят снимать меня на видео и задавать провокационные вопросы. Я им не ответил», — приводит слова Сорина Expressen.