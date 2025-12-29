Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сорин: украинский тренер спросил меня, что я делаю на «Тур де Ски», и начал меня снимать

Сорин: украинский тренер спросил меня, что я делаю на «Тур де Ски», и начал меня снимать
Комментарии

Старший тренер сборной России Егор Сорин рассказал о том, что украинский тренер пытался провоцировать его на «Тур де Ски» — 2025/2026 в Тоблахе (Италия), снимая его на камеру. Сорин не имеет нейтрального статуса и приехал на многодневку в качестве зрителя.

«Вчера украинский тренер спросил меня, что я здесь делаю. Я сказал ему, что просто везу спортсменов на арену, и он начал меня снимать [на видео]. Для меня это не было проблемой, потому что это было просто на парковке возле всех трейлеров, так что мне разрешили там находиться.

Можете спросить Украину, зачем они хотят снимать меня на видео и задавать провокационные вопросы. Я им не ответил», — приводит слова Сорина Expressen.

Материалы по теме
Украинский лыжник: спорт — это политика. Коростелёву нельзя участвовать в «Тур де Ски»
«Я просто зритель». Сорин — о том, как попал на «Тур де Ски» без нейтрального статуса
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android