Савелий Коростелёв: не чувствую давления от внимания СМИ. Это часть моей работы

Обладатель Кубка России — 2024/2025 российский лыжник Савелий Коростелёв признался, что на него не влияет повышенное внимание иностранных СМИ после возвращения на международные соревнования.

«Я не чувствую никакого дополнительного давления от этого внимания СМИ. Меня не беспокоит общение с журналистами. В конечном счёте это всё часть моей работы. Конечно, когда меня спрашивают об СВО или политике, я всегда даю один и тот же ответ», — приводит слова Коростелёва Fondo Italia.

Коростелёв занял 49-е место в квалификации в спринте свободным стилем на первом этапе лыжной многодневки и не смог пройти в следующую стадию спринтерских соревнований.