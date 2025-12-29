Скидки
FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Лыжи Новости

Коростелёв назвал лучшего лыжника России на данный момент. Это не Большунов

Обладатель Кубка России — 2024/2025 российский лыжник Савелий Коростелёв считает Сергея Ардашева лучшим лыжником России на данный момент.

«У нас дома 30 или 35 гонок за сезон. Устюгов не всегда присутствует, а Большунов участвует во всех этапах. Я несколько раз побеждал его за эти годы. Его форма? Не самая лучшая на данный момент. Лучший российский лыжник сегодня? Ардашев (смеётся)», — приводит слова Коростелёва Fondo Italia.

Сергей Ардашев является лидером общего зачёта Кубка России — 2025/2026, на его счету 694 очка — это в два раза больше, чем у его ближайшего преследователя. Савелий Коростелёв выступает на проходящем ныне «Тур де Ски».

