Лыжи

Известен окончательный состав участников Гонки чемпионов между лыжниками и биатлонистами

Комментарии

Стал известен состав участников предстоящей Гонки чемпионов Технониколь, которая пройдёт в Рязани на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лыжниками и биатлонистами, которые примут участие в состязаниях.

Лыжные гонки

Мужчины: Иван Горбунов, Павел Соловьёв, Сергей Ардашев, Сергей Волков, Иван Якимушкин, Константин Тиунов, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Егор Митрошин.

Женщины: Алёна Баранова, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Алина Пеклецова, Юлия Ступак, Екатерина Никитина.

Биатлон

Мужчины: Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Даниил Усов, Евгений Сидоров, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Эдуард Латыпов.

Женщины: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Динара Смольская, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Полина Плюснина, Инна Терещенко.

