Определились стартовые номера Коростелёва и Непряевой в разделке на 10 км на «Тур де Ски»

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв получили стартовые номера на гонки с раздельного старта на дистанции 10 км в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» сезона-2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия).

Савелий Коростелёв выйдет на гонки под седьмым стартовым номером. Начало мужского забега запланировано на 13:45 мск.

Дарья Непряева стартует под седьмым номером. Женский забег стартует в 16:45 по московскому времени.

Непряева и Коростелёв стали первыми обладателями нейтрального статуса из России от FIS после международного бана. Российские лыжники выступают на многодневке «Тур де Ски» впервые с 2022 года.