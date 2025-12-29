Организаторы Гонки чемпионов объяснили, почему Большунов не примет участия в турнире

Директор Гонки чемпионов Техниколь, исполнительный директор СБР Александр Пак сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не примет участия в Гонке чемпионов между лыжниками и биатлонистами из-за болезни.

Гонка чемпионов пройдёт в Рязани на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года.

«Мы определились с окончательным составом Гонки чемпионов Технониколь. Последнее вакантное место в составе лыжников занял Егор Митрошин. Мы очень ждали Александра Большунова, но, к сожалению, он заболел, даже пропустил этап Кубка России в Кирово-Чепецке», — приводит слова Александра Пака «Советский спорт».