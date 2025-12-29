Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Организаторы Гонки чемпионов объяснили, почему Большунов не примет участия в турнире

Организаторы Гонки чемпионов объяснили, почему Большунов не примет участия в турнире
Комментарии

Директор Гонки чемпионов Техниколь, исполнительный директор СБР Александр Пак сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не примет участия в Гонке чемпионов между лыжниками и биатлонистами из-за болезни.

Гонка чемпионов пройдёт в Рязани на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года.

«Мы определились с окончательным составом Гонки чемпионов Технониколь. Последнее вакантное место в составе лыжников занял Егор Митрошин. Мы очень ждали Александра Большунова, но, к сожалению, он заболел, даже пропустил этап Кубка России в Кирово-Чепецке», — приводит слова Александра Пака «Советский спорт».

Материалы по теме
Известен окончательный состав участников Гонки чемпионов между лыжниками и биатлонистами
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android