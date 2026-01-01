Скидки
Тур де Ски 2025/2026: прямая трансляция женского пасьюта в классическом стиле на 15 км в Тоблахе начнется в 14:20

Прямая видеотрансляция женского пасьюта на лыжной гонке «Тур де Ски» начнётся в 14:20
Сегодня, 1 января, в 14:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция пасьюта (классический стиль) на лыжной гонке «Тур де Ски» — 2025/2026 среди женщин на 15 км в итальянском Тоблахе. В соревновании примет участие российская лыжница Дарья Непряева. Многодневка «Тур де Ски» является особой частью Кубка мира по лыжным гонкам.

Права на трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в России принадлежат Okko.
Смотрите гонку здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
52:14.8
2
Моа Илар
Швеция
+1:35.2
3
Тереза Штадлобер
Австрия
+1:35.5

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026
Календарь этапов Кубка мира — 2025/2026
Лыжники-рекордсмены из России:

