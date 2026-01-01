Начало прямой видеотрансляции Кубка мира по прыжкам с трамплина в Оберстдорфе

1 января в 18:05 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в немецком Оберстдорфе среди женщин. Спортсменки будут прыгать с большого трамплина HS 137.

Кубок мира по прыжкам с трамплина сезона-2025/2026 начался в ноябре на трамплинном комплексе в норвежском Лиллехаммере.

