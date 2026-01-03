Начало прямой видеотрансляции квалификации Кубка мира по прыжкам с трамплина в Инсбруке

3 января в 16:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция квалификации Кубка мира по прыжкам с трамплина в австрийском Инсбруке среди мужчин. Атлеты будут прыгать с большого трамплина HS 124.

Смотрите прыжки с трамплина здесь:

Кубок мира по прыжкам с трамплина сезона-2025/2026 начался в ноябре на трамплинном комплексе в норвежском Лиллехаммере.

