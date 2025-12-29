Скидки
FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
16:45 Мск
Лыжи

Результаты Тур де Ски 2025/2026: Савелий Коростелев занял девятое место в гонке с раздельного старта в Тоблахе

Савелий Коростелёв занял девятое место в разделке на 10 км на «Тур де Ски» — 2025/2026
Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на 10-й позиции в гонке с раздельным стартом в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию 10 км классическим стилем за 22.50,6.

От победителя гонки, норвежца Маттиса Стенсхагена, Коростелёв отстал на 39,6 секунды. Савелий впервые в карьере занял место в десятке лучших на Кубке мира.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Разделка классическим стилем, 10 км. Мужчины. Результаты:

  1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 22.11,0.
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 8,9.
  3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +10,1.
