Савелий Коростелёв занял девятое место в разделке на 10 км на «Тур де Ски» — 2025/2026
22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на 10-й позиции в гонке с раздельным стартом в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию 10 км классическим стилем за 22.50,6.
От победителя гонки, норвежца Маттиса Стенсхагена, Коростелёв отстал на 39,6 секунды. Савелий впервые в карьере занял место в десятке лучших на Кубке мира.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1
Комментарии
