Стенсхаген выиграл разделку на 10 км на «Тур де Ски» — 2025/2026, Йоханнес Клебо — второй

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген одержал победу в гонке с раздельным стартом в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию 10 км классическим стилем за 22.11,0.

Пьедестал дополнили ещё два лыжника из Норвегии. Второе место занял пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, отставший от победителя на 8,9 секунды. Тройку призёров замкнул многократный чемпион мира Эмиль Иверсен (+10,1). Российский лыжник Савелий Коростелёв стал девятым (+39,6).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Разделка классическим стилем, 10 км. Мужчины. Результаты:

  1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 22.11,0.
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 8,9.
  3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +10,1.
  4. Ийво Нисканен (Финляндия) +24,3.
  5. Эдвин Ангер (Швеция) +29,3.
