Савелий Коростелёв впервые в карьере попал в топ-10 в гонке на Кубке мира
Поделиться
Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв впервые в своей карьере финишировал в топ-10 в гонке на Кубке мира.
В разделке на дистанции 10 км классическим стилем в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 он занял девятое место, уступив в борьбе за восьмую позицию всего 0,4 секунды итальянцу Элиа Барпу.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1
От победителя гонки, норвежца Маттиса Стенсхагена, Коростелёв отстал на 39,6 секунды.
Савелий проводил всего лишь четвёртую гонку на Кубке мира. За три старта до этого его лучшим результатом было 25-е место на этапе в Давосе (Швейцария) в разделке на 10 км свободным стилем.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 декабря 2025
-
16:25
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
15:55
-
15:52
-
15:15
-
15:06
-
14:55
-
14:49
-
13:32
-
13:20
-
13:05
-
12:58
-
11:59
-
11:48
-
11:24
-
10:38
-
10:35
-
10:19
-
10:05
-
10:00
-
09:28
-
09:00
-
08:30
-
00:53
-
00:44
-
00:28
-
00:22
-
00:09
- 28 декабря 2025
-
23:57
-
23:46
-
22:58
-
22:37
-
22:18