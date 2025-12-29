Савелий Коростелёв впервые в карьере попал в топ-10 в гонке на Кубке мира

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв впервые в своей карьере финишировал в топ-10 в гонке на Кубке мира.

В разделке на дистанции 10 км классическим стилем в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 он занял девятое место, уступив в борьбе за восьмую позицию всего 0,4 секунды итальянцу Элиа Барпу.

От победителя гонки, норвежца Маттиса Стенсхагена, Коростелёв отстал на 39,6 секунды.

Савелий проводил всего лишь четвёртую гонку на Кубке мира. За три старта до этого его лучшим результатом было 25-е место на этапе в Давосе (Швейцария) в разделке на 10 км свободным стилем.