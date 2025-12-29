Скидки
FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Лыжи

Савелий Коростелёв впервые в карьере попал в топ-10 в гонке на Кубке мира

Савелий Коростелёв впервые в карьере попал в топ-10 в гонке на Кубке мира
Комментарии

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв впервые в своей карьере финишировал в топ-10 в гонке на Кубке мира.

В разделке на дистанции 10 км классическим стилем в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 он занял девятое место, уступив в борьбе за восьмую позицию всего 0,4 секунды итальянцу Элиа Барпу.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1

От победителя гонки, норвежца Маттиса Стенсхагена, Коростелёв отстал на 39,6 секунды.

Савелий проводил всего лишь четвёртую гонку на Кубке мира. За три старта до этого его лучшим результатом было 25-е место на этапе в Давосе (Швейцария) в разделке на 10 км свободным стилем.

Новости. Лыжи
Все новости RSS

