«Суперрезультат! Не подкачал». Дедушка Коростелёва оценил 9-е место внука на «Тур де Ски»

Заслуженный тренер России Сергей Морилов, дедушка Савелия Коростелёва, прокомментировал выступление своего внука в разделке на дистанции 10 км классическим стилем в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Савелий занял девятое место.

«Классические гонки – стиль Савелия, его стихия! Я считал до гонки, что если он будет в топ-20, то можно считать хорошим результатом. Тем более с таким ранним стартовым номером. А уж место в десятке лучших – суперрезультат!

После Давоса он подхватил насморк и пока не в самых боевых кондициях находится, но видно, что набирает форму. Мы смотрели всей семьёй – с моей супругой, с Наташей (дочь четы Мориловых, мама Савелия. – Прим. «Чемпионата»), которая сегодня с внуками прилетела. Мы очень рады! Я считаю, что Савелий не подкачал, очень достойно выступил, а дальше будет только лучше», — сказал Морилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.