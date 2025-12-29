Скидки
FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Лыжи Новости

«Суперрезультат! Не подкачал». Дедушка Коростелёва оценил 9-е место внука на «Тур де Ски»

«Суперрезультат! Не подкачал». Дедушка Коростелёва оценил 9-е место внука на «Тур де Ски»
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Морилов, дедушка Савелия Коростелёва, прокомментировал выступление своего внука в разделке на дистанции 10 км классическим стилем в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Савелий занял девятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1

«Классические гонки – стиль Савелия, его стихия! Я считал до гонки, что если он будет в топ-20, то можно считать хорошим результатом. Тем более с таким ранним стартовым номером. А уж место в десятке лучших – суперрезультат!

После Давоса он подхватил насморк и пока не в самых боевых кондициях находится, но видно, что набирает форму. Мы смотрели всей семьёй – с моей супругой, с Наташей (дочь четы Мориловых, мама Савелия. – Прим. «Чемпионата»), которая сегодня с внуками прилетела. Мы очень рады! Я считаю, что Савелий не подкачал, очень достойно выступил, а дальше будет только лучше», — сказал Морилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Комментарии
