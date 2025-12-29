Коростелёв идёт на промежуточном 13-м месте в общем зачёте «Тур де Ски», Клебо — первый
Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв поднялся на 13-е место в общем зачёте престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. По итогам двух этапов он уступает лидеру, норвежцу Йоханнесу Клебо, 1 минуту 39 секунд.
В разделке на дистанции 10 км классическим стилем он занял девятое место. В спринте, который прошёл в воскресенье, Коростелёв стал 49-м.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Общий зачёт после двух этапов:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23.46,0.
- Ларс Хегген (Норвегия) +53.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +57.
- Эдвин Ангер (Швеция) +59.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) +1.01.
13. Савелий Коростелёв (Россия) +1.39.
Материалы по теме
Комментарии