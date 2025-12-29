Коростелёв идёт на промежуточном 13-м месте в общем зачёте «Тур де Ски», Клебо — первый

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв поднялся на 13-е место в общем зачёте престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. По итогам двух этапов он уступает лидеру, норвежцу Йоханнесу Клебо, 1 минуту 39 секунд.

В разделке на дистанции 10 км классическим стилем он занял девятое место. В спринте, который прошёл в воскресенье, Коростелёв стал 49-м.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Общий зачёт после двух этапов:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23.46,0. Ларс Хегген (Норвегия) +53. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +57. Эдвин Ангер (Швеция) +59. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +1.01.

13. Савелий Коростелёв (Россия) +1.39.