FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
16:45 Мск
Лыжи

Тренер сборной России Сорин оценил выступление Коростелёва в разделке на «Тур де Ски»

Тренер сборной России Сорин оценил выступление Коростелёва в разделке на «Тур де Ски»
Комментарии

Старший тренер сборной России Егор Сорин положительно оценил выступление Савелия Коростелёва в разделке на дистанции 10 км классическим стилем в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Российский лыжник занял девятое место, показав лучший в карьере результат на Кубке мира.

«Нормальное выступление, хороший результат. Топ-10 на Кубке мира — это в любые времена было достойно. Наконец-то Савелий дождался «своей» гонки и показал, на что способен на данный момент», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Савелий проводил всего лишь четвёртую гонку на Кубке мира. За три старта до этого его лучшим результатом было 25-е место на этапе в Давосе (Швейцария) в разделке на 10 км свободным стилем.

Савелий Коростелёв впервые в карьере попал в топ-10 в гонке на Кубке мира
Коростелёв наконец-то зарубился с норвежцами! Теперь очередь Непряевой. LIVE
Коростелёв наконец-то зарубился с норвежцами! Теперь очередь Непряевой. LIVE
