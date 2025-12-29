Скидки
FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Лыжи

«Особых надежд не питали». Сорин — о выступлении Коростелёва в спринте на «Тур де Ски»

«Особых надежд не питали». Сорин — о выступлении Коростелёва в спринте на «Тур де Ски»
Комментарии

Старший тренер сборной России Егор Сорин признался, что не рассчитывал на высокий результат Савелия Коростелёва в спринте на «Тур де Ски» — 2025/2026. Лыжник занял 49-е место.

«Ни вчера, ни сегодня результат меня не удивил. В спринте было понятно, что Савелию будет сложно бороться за топ-30. Хотя мы думали, что он будет чуть поближе: может быть, одной секунды не хватит для попадания в забеги. Не хватило чуть больше, но ничего странного в этом нет.

Если посмотреть, как наши лыжники-универсалы бегали спринты, то можно заметить, что многие из них оказывались в пятом-шестом десятке: и Александр Легков, и Максим Вылегжанин, и Евгений Белов, и Илья Черноусов. Особенно на таких быстрых спринтах, как в Тоблахе, где всего 2,5 минуты на лёгком круге. Так что никаких особых надежд перед спринтом мы не питали», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

