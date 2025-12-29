Егор Сорин: уровень Коростелёва — минимум топ-10 Кубка мира в гонках с раздельным стартом

Старший тренер сборной России Егор Сорин заявил о высоком уровне лыжника Савелия Коростелёва в гонках с раздельного старта. На дистанции 10 км классическим стилем в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 российский лыжник занял девятое место.

«Перед разделкой я верил, что он забежит в десятку. Уровень Савелия — минимум топ-10 Кубка мира в гонках с раздельным стартом, это по российским стартам было понятно. Уверен, он может показывать и лучшие результаты, потому что по движениям не смотрелся очень хорошо. На каких-то секторах круга шёл в одни ноги с лидерами, на каких-то сильно проигрывал. Но это всё для размышлений на будущее: за счёт чего можно это отставание сократить», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.