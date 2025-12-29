Егор Сорин рассказал про сбой в подготовке Савелия Коростелёва к «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России Егор Сорин раскрыл, что у Савелия Коростелёва возникли проблемы в период подготовки к многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026.

«Подробностей раскрыть не могу, это внутренняя информация. Но, как сказал Савелий, подготовка не была выполнена на 100%, пришлось его немного спустить с высоты, были определённые сложности. Так что подготовка получилась немного скомканной, и мы понимали, что на пик формы Савелий перед «Тур де Ски» не выйдет, но достойные результаты в определённых гонках показать сможет», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.