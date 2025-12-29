Тренер сборной России обратился к болельщикам на фоне выступлений Коростелёва и Непряевой

Старший тренер сборной России Егор Сорин заявил, что болельщикам необходимо потерпеть, чтобы увидеть высокие результаты у лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Кубке мира — 2025/2026.

«Прошу всех наших болельщиков и экспертов немного набраться терпения и понимания. Стоит понимать, что Кубок мира — это не Кубок России. Те, кто в России хорошо бегают все дисциплины, не факт, что смогут делать то же самое на Кубке мира. Там разные дисциплины, на разных кругах. Так что на Кубке Мира спортсмены, которые попадают в одной гонке в тройку сильнейших, в следующей могут оказаться вне топ-30 — такое регулярно случается.

Чтобы делать какой-то анализ нашего уровня, нужно пройти весь путь по сезону: и Кубок мира, и Олимпийские игры. И после всего этого сесть и посмотреть, как изменился уровень наших лыжных гонок за эти три года отстранения. Не хотелось бы, чтобы все делали выводы преждевременно. В частности, по вчерашнему спринту не нужно говорить, что это наш уровень. Да, в конкретной гонке, на таком круге, таким стилем у нас такой результат. Но вообще ребята способны на большее, сегодня Савелий это показал», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.