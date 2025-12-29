Дарья Непряева заняла 27-е место в разделке классикой на 10 км на 1-м этапе «Тур де Ски»

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла 27-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Непряева преодолела дистанцию за 26.56,2 секунды. Она уступила победительнице 1.22,5.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, 1-й этап, Тоблах. Разделка на 10 км, классический стиль. Женщины. Результаты:

Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 25.33,7. Тереза Штадлобер (Австрия) – отставание 7,0. Джессика Диггинс (США) +8,8.

В начале декабря Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN). Дарья дебютировала на Кубке мира на этапе в Давосе, где стала 39-й в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км замкнула топ-20.