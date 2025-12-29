Астрид Эйре Слинн выиграла разделку на 1-м этапе «Тур де Ски» в Тоблахе, Диггинс стала 3-й

Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе (Италия) прошла женская гонка с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Победительницей разделки стала чемпионка мира 2023 года в эстафете норвежка Астрид Эйре Слинн.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, 1-й этап, Тоблах. Разделка на 10 км, классический стиль. Женщины. Результаты:

Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 25.33,7. Тереза Штадлобер (Австрия) – отставание 7,0. Джессика Диггинс (США) +8,8. Кертту Нисканен (Финляндия) +33,2. Фрида Карлссон (Швеция) +35,7. Моа Илар (Швеция) +41,5.

Отметим, что россиянка Дарья Непряева, выступающая на Кубке мира в качестве индивидуального нейтрального атлета (AIN), в разделке в Тоблахе заняла 27-е место. Непряева преодолела дистанцию за 26.56,2 секунды. Она уступила Слинн 1.22,5.