FIS Кубок мира. 10км Классика. Женщины. Раздельный старт
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Лыжи Новости

Астрид Эйре Слинн выиграла разделку на 1-м этапе «Тур де Ски» в Тоблахе, Диггинс стала 3-й

Комментарии

Сегодня, 29 декабря, в Тоблахе (Италия) прошла женская гонка с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Победительницей разделки стала чемпионка мира 2023 года в эстафете норвежка Астрид Эйре Слинн.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 16:45 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
25:33.7
2
Тереза Штадлобер
Австрия
+7.0
3
Джессика Диггинс
США
+8.8

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, 1-й этап, Тоблах. Разделка на 10 км, классический стиль. Женщины. Результаты:

  1. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 25.33,7.
  2. Тереза Штадлобер (Австрия) – отставание 7,0.
  3. Джессика Диггинс (США) +8,8.
  4. Кертту Нисканен (Финляндия) +33,2.
  5. Фрида Карлссон (Швеция) +35,7.
  6. Моа Илар (Швеция) +41,5.

Отметим, что россиянка Дарья Непряева, выступающая на Кубке мира в качестве индивидуального нейтрального атлета (AIN), в разделке в Тоблахе заняла 27-е место. Непряева преодолела дистанцию за 26.56,2 секунды. Она уступила Слинн 1.22,5.

