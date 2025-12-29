Скидки
Коростелёв отреагировал на слова украинского лыжника, что ему не место на «Тур де Ски»

Комментарии

Обладатель Кубка России — 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на слова украинца Андрея Доценко, который считает, что россияне не должны выступать на Кубке мира даже в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

— Сегодня я разговаривал с украинским лыжником Андреем Доценко и спросил его, не хотел бы он поговорить с вами, не могли бы вы встретиться. Он сказал, что не хочет. Какова ваша реакция?
— Я могу разговаривать со всеми без каких-либо провокаций. Поэтому о политике я не хочу говорить.

— В остальном я заметил, что вы, кажется, рады знакомству с людьми здесь. Что вы чувствуете, когда встречаетесь с другими спортсменами? Большинство из них хорошо к вам относятся?
— Я просто повторяю это (смеётся). Рад поговорить со всеми, познакомиться со всеми. Итак, мы здесь одна семья, — сказал Коростелёв в эфире SVT.

