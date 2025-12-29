Коростелёв высказался о том, что Егор Сорин приехал в Тоблах без нейтрального статуса

Обладатель Кубка России — 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о том, что старший тренер сборной России и его личный наставник Егор Сорин приехал в Тоблах (Италия), где проходит первый этап многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.

«Он очень помогает, мой тренер. Он помогает мне за пределами лыжной трассы и вне официальной зоны. Как водитель, как руководитель команды, в отеле, даёт советы. Он не на стадионе, а за его пределами», — приводит слова Коростелёва TV2.

Напомним, Сорин не получил нейтральный статус, чтобы иметь возможность официально сопровождать Коростелёва.