«Их вообще не должно здесь быть». Эрик Вальнес отреагировал на появление Сорина в Тоблахе

«Их вообще не должно здесь быть». Эрик Вальнес отреагировал на появление Сорина в Тоблахе
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эрик Вальнес негативно отреагировал на то, что старший тренер сборной России Егор Сорин приехал в Тоблах (Италия), где проходит первый этап многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, не получив нейтрального статуса.

«Вот что получается, когда начинают приоткрывать дверь для россиян. Что есть, то есть. Их вообще не должно здесь быть. Это не направлено лично против кого-то, но вот к чему это приводит», — приводит слова Вальнеса TV2.

В FIS ответили, что Сорин не может посещать закрытую, аккредитованную зону на стартах, однако контролировать, кто находится вне её, организация не имеет права.

Комментарии
