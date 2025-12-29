«Сериал в режиме реального времени». Вайцеховская — о подводке Коростелёва к Олимпиаде

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская предвосхитила путь российского лыжника Савелия Коростелёва, получившего статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), к Олимпиаде-2026.

«В лыжах с допуском наших спортсменов на международку разворачивается такая, сценарная история. Сериал в режиме реального времени. Прежде всего это касается Савелия Коростелёва, конечно, поскольку он реально имеет высокие шансы достойно выдержать весь предолимпийский марафон.

Календарь идеален для подводки: ещё четыре старта в рамках «Тур де Ски», две недели на то, чтобы прийти в себя и добавить работы, две гонки в Оберхофе (17-18 января), ещё две спустя пару дней в Гомсе. И выход на финишную прямую через две недели в Италии. Здесь надежда ещё и на Егора Сорина. Подводка должна быть выстроена ювелирно, чтобы использовать шансы по максимуму.

Два месяца вне семьи — то ещё удовольствие для спортсмена, конечно же, но, во-первых, когда подготовка перемежается крупными стартами, время летит стремительно, а, во-вторых, это тот самый случай, когда обязательно надо дотерпеть», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.