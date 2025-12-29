Скидки
Масгрэйв — о появлении Сорина в Тоблахе: мы должны постараться вести себя достойно

Призёр этапов Кубка мира британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался о негативной реакции на то, что старший тренер сборной России Егор Сорин приехал в Тоблах (Италия), где проходит первый этап многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, не получив нейтрального статуса.

«FIS решила, что им можно соревноваться. Мы должны это принять. Вины отдельных спортсменов в этом нет. Мы должны постараться вести себя достойно. Понимаю, что ему [Коростелёву] нужен тренер. И он не может сам стоять здесь с мазью в руках и пытаться делать лыжи. Мы должны принять ситуацию такой, какая она есть, и попытаться вести себя по-человечески», — приводит слова Масгрэйва TV2.

