Лыжи

Тур де Ски 2025/2026: прямая трансляция мужского масс-старта в свободном стиле на 10 км начнется в 13:20

Прямая видеотрансляция лыжной гонки «Тур де Ски» с участием Коростелёва начнётся в 13:20
Сегодня, 4 января, в 13:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция масс-старта (свободный стиль) на лыжной гонке «Тур де Ски»— 2025/2026 среди мужчин на 10 км в итальянском Валь-ди-Фьемме. В соревновании примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв.

Смотрите масс-старт здесь:
Прямые трансляции спорта
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
33:25.5
2
Жюль Лапьер
Франция
+6.6
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+20.4

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь этапов Кубка мира — 2025/2026
Российские лыжники пять раз выигрывали «Тур де Ски». И каждая победа — потрясающая!
