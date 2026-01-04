Прямая видеотрансляция лыжной гонки «Тур де Ски» с участием Коростелёва начнётся в 13:20

Сегодня, 4 января, в 13:20 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция масс-старта (свободный стиль) на лыжной гонке «Тур де Ски»— 2025/2026 среди мужчин на 10 км в итальянском Валь-ди-Фьемме. В соревновании примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв.

