«Результат очень впечатляющий». Бородавко оценил выступление Коростелёва в разделке
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление россиянина Савелия Коростелёва в гонке с раздельным стартом в классическом стиле на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Коростелёв занял девятое место, преодолев дистанцию 10 км за 22.50,6.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1
«Результат Савелия очень впечатляющий. Мы знаем его как специалиста классического хода, он продемонстрировал хорошую скорость. Постепенно начинает привыкать к скоростям Кубка мира, адаптируется. Дальше будет масс-старт, у него вновь будет возможность потерпеть, почувствовать темп Кубка мира. Считаю, что всё идёт достаточно неплохо», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».
