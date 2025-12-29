Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Результат очень впечатляющий». Бородавко оценил выступление Коростелёва в разделке

«Результат очень впечатляющий». Бородавко оценил выступление Коростелёва в разделке
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление россиянина Савелия Коростелёва в гонке с раздельным стартом в классическом стиле на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Коростелёв занял девятое место, преодолев дистанцию 10 км за 22.50,6.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1

«Результат Савелия очень впечатляющий. Мы знаем его как специалиста классического хода, он продемонстрировал хорошую скорость. Постепенно начинает привыкать к скоростям Кубка мира, адаптируется. Дальше будет масс-старт, у него вновь будет возможность потерпеть, почувствовать темп Кубка мира. Считаю, что всё идёт достаточно неплохо», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Вот это другое дело! Коростелёв наконец-то зарубился с лидерами на Кубке мира
Вот это другое дело! Коростелёв наконец-то зарубился с лидерами на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android