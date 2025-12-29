«Результат очень впечатляющий». Бородавко оценил выступление Коростелёва в разделке

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление россиянина Савелия Коростелёва в гонке с раздельным стартом в классическом стиле на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Коростелёв занял девятое место, преодолев дистанцию 10 км за 22.50,6.

«Результат Савелия очень впечатляющий. Мы знаем его как специалиста классического хода, он продемонстрировал хорошую скорость. Постепенно начинает привыкать к скоростям Кубка мира, адаптируется. Дальше будет масс-старт, у него вновь будет возможность потерпеть, почувствовать темп Кубка мира. Считаю, что всё идёт достаточно неплохо», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».