Коростелёв: надеюсь, как можно больше людей смогут получить нейтральный статус

Обладатель Кубка России — 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв поделился эмоциями от первого в карьере участия в многодневке «Тур де Ски».

– Рад быть здесь. Это мой первый «Тур де Ски», захватывающий опыт, особенно в преддверии Олимпийских игр.

– Что вы думаете о том, что стольким россиянам не разрешили участвовать?
– Надеюсь, что как можно больше людей смогут получить нейтральный статус, подобный моему. Возможно, уже после «Тур де Ски», — приводит слова Коростелёва Expressen.

Ранее Коростелёв, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), занял девятое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

