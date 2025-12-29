Скидки
Дарья Непряева идёт 28-й в общем зачёте «Тур де Ски» — 2025/2026, Диггинс лидирует

Комментарии

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева занимает 28-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 после двух проведённых гонок из шести.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт после двух гонок:

1. Джессика Диггинс (США) – 27.45,0
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +39,0.
3. Колетта Ридцек (Германия) +45,0.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) +52,0.
5. Моа Илар (Шеция) +53,0.
6. Майя Дальквист (Швеция) +1.01,0.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +1.10,0
8. Надине Фендрих (Швейцария) +1.12,0.
9. Эмма Рибом (Швеция) +1.16,0.
10. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.18,0…
28. Дарья Непряева (Россия) +2.07,0.

