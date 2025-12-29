Видео: Йохауг на девятом месяце беременности тренируется с гантелями и большими дисками

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг опубликовала в социальных сетях видео, на котором проводит динамичную тренировку в фитнес-зале. Лыжница в данный момент ожидает ребёнка, предположительно, она на девятом месяце беременности. Это не мешает Терезе проводить силовые тренировки с гантелями и тяжёлыми дисками.

37-летняя Йохауг и её супруг Нильс Якоб Хофф воспитывают дочь, которая родилась в 2023 году. В январе у пары должен родиться мальчик.

Терезе Йохауг завершала карьеру в 2022 году, однако через два года вернулась в спорт ради домашнего чемпионата мира — 2025, который проходил в Тронхейме. Она не сумела выиграть золотых медалей.