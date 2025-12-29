Скидки
Лыжи

«Будет прогрессировать». Бородавко оценил 27-е место Непряевой в разделке на «Тур де Ски»

Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление россиянки Дарьи Непряевой в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Спортсменка заняла 27-е место, уступив победительнице 1.22,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 16:45 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
25:33.7
2
Тереза Штадлобер
Австрия
+7.0
3
Джессика Диггинс
США
+8.8

«Не могу сказать, что это плохой результат. Всё достаточно неплохо. Она будет прогрессировать, двигаться вперёд. Нужно только время, чтобы разогнаться. Не все спортсмены способны разгоняться с первых этапов, у некоторых пик формы приходится на середину, конец сезона. Будем надеяться, что она будет прогрессировать.
Позитивной динамики [в результатах], может быть, пока почти и нет, но есть колоссальный опыт, который она приобретает в этих гонках. Впоследствии в психологическом плане, а также в плане адаптации, это скажется только положительно», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
