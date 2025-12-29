Губерниев цитатой Петра Великого отреагировал на результат Коростелёва в разделке

Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление россиянина Савелия Коростелёва в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Коростелёв занял девятое место, преодолев дистанцию 10 км за 22.50,6.

«Как молвил Пётр Великий — радуйся малому, тогда и большое придёт!!! Савелий, жми!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Коростелёв впервые в своей карьере финишировал в топ-10 в гонке на Кубке мира. От победителя гонки, норвежца Маттиса Стенсхагена, Коростелёв отстал на 39,6 секунды. Савелий проводил всего лишь четвёртую гонку на Кубке мира.