Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Губерниев цитатой Петра Великого отреагировал на результат Коростелёва в разделке

Губерниев цитатой Петра Великого отреагировал на результат Коростелёва в разделке
Комментарии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление россиянина Савелия Коростелёва в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Коростелёв занял девятое место, преодолев дистанцию 10 км за 22.50,6.

«Как молвил Пётр Великий — радуйся малому, тогда и большое придёт!!! Савелий, жми!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Коростелёв впервые в своей карьере финишировал в топ-10 в гонке на Кубке мира. От победителя гонки, норвежца Маттиса Стенсхагена, Коростелёв отстал на 39,6 секунды. Савелий проводил всего лишь четвёртую гонку на Кубке мира.

Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android