Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Стенсхаген — третий, Коростелёв — 74-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 835 очков.

В прошедшей сегодня, 29 декабря, разделке на 10 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски» Клебо занял второе место, уступив только соотечественнику Маттису Стенсхагену, который за счёт победы вошёл в топ-3 общего зачёта Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 29 декабря:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 835 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 664.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 498.

4. Эдвин Ангер (Швеция) – 474.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 463.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 446.

7. Андреас Рее (Норвегия) – 396.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 351.

9. Мика Фермойлен (Австрия) – 340.

10. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 323

11. Ларс Хегген (Норвегия) – 321.

12. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 303.

13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 295.

14. Бен Огден (США) – 293…

74. Савелий Коростелёв (Россия) – 60.