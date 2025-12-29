Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Стенсхаген — третий, Коростелёв — 74-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 835 очков.
В прошедшей сегодня, 29 декабря, разделке на 10 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски» Клебо занял второе место, уступив только соотечественнику Маттису Стенсхагену, который за счёт победы вошёл в топ-3 общего зачёта Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 29 декабря:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 835 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 664.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 498.
4. Эдвин Ангер (Швеция) – 474.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 463.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 446.
7. Андреас Рее (Норвегия) – 396.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 351.
9. Мика Фермойлен (Австрия) – 340.
10. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 323
11. Ларс Хегген (Норвегия) – 321.
12. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 303.
13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 295.
14. Бен Огден (США) – 293…
74. Савелий Коростелёв (Россия) – 60.
- 29 декабря 2025
