Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс лидирует, Илар — вторая, Непряева — 69-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. После гонки на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 (Джессика заняла третье место) в её активе 737 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 29 декабря:

1. Джессика Диггинс (США) – 737 очков.

2. Моа Илар (Швеция) – 695.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 537.

4. Майя Дальквист (Швеция) – 509.

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 440.

6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 411

7. Фрида Карлссон (Швеция) – 406.

8. Хейди Венг (Норвегия) – 405.

9. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 398.

10. Эмма Рибом (Швеция) – 382.

11. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 372.

12. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) – 346.

13. Аня Вебер (Швейцария) – 344.

14. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 342.

15. Тереза Штадлобер (Австрия) – 330…

68. Дарья Непряева (Россия) – 59.