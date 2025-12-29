Скидки
Лыжи

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс лидирует, Илар — вторая, Непряева — 69-я

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. После гонки на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 (Джессика заняла третье место) в её активе 737 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 16:45 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
25:33.7
2
Тереза Штадлобер
Австрия
+7.0
3
Джессика Диггинс
США
+8.8

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 29 декабря:

1. Джессика Диггинс (США) – 737 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 695.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 537.
4. Майя Дальквист (Швеция) – 509.
5. Эбба Андерссон (Швеция) – 440.
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 411
7. Фрида Карлссон (Швеция) – 406.
8. Хейди Венг (Норвегия) – 405.
9. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 398.
10. Эмма Рибом (Швеция) – 382.
11. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 372.
12. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) – 346.
13. Аня Вебер (Швейцария) – 344.
14. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 342.
15. Тереза Штадлобер (Австрия) – 330…
68. Дарья Непряева (Россия) – 59.

