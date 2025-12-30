Скидки
«Я в отличной форме». 29-летний Стенсхаген оценил первую в карьере победу на Кубке мира

«Я в отличной форме». 29-летний Стенсхаген оценил первую в карьере победу на Кубке мира
Комментарии

29-летний норвежский лыжник Маттис Стенсхаген прокомментировал первую в карьере победу на уровне Кубка мира.

Стенсхаген выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в программу Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1

«Я так доволен. Это была действительно хорошая гонка, наконец-то могу подняться на вершину пьедестала. Это невероятное чувство. Я в отличной форме, чтобы подняться ещё выше. Буду стараться изо всех сил в каждой гонке. Это очень много значит. Много лет упорно работал, чтобы попасть на Кубок мира, и теперь я наконец-то стал одним из лучших. Это серьёзное вложение. Буду наслаждаться этим днём и оставшейся частью сезона», — приводит слова Стенсхагена пресс-служба FIS.

