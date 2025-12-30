«Я в отличной форме». 29-летний Стенсхаген оценил первую в карьере победу на Кубке мира

29-летний норвежский лыжник Маттис Стенсхаген прокомментировал первую в карьере победу на уровне Кубка мира.
Стенсхаген выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в программу Кубка мира.
«Я так доволен. Это была действительно хорошая гонка, наконец-то могу подняться на вершину пьедестала. Это невероятное чувство. Я в отличной форме, чтобы подняться ещё выше. Буду стараться изо всех сил в каждой гонке. Это очень много значит. Много лет упорно работал, чтобы попасть на Кубок мира, и теперь я наконец-то стал одним из лучших. Это серьёзное вложение. Буду наслаждаться этим днём и оставшейся частью сезона», — приводит слова Стенсхагена пресс-служба FIS.
- 30 декабря 2025
-
00:39
-
00:27
-
00:13
- 29 декабря 2025
-
23:08
-
22:51
-
22:48
-
22:14
-
21:55
-
21:42
-
21:23
-
20:54
-
20:03
-
19:52
-
18:57
-
18:51
-
18:32
-
17:52
-
17:46
-
16:25
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
15:55
-
15:52
-
15:15
-
15:06
-
14:55
-
14:49
-
13:32
-
13:20
-
13:05
-
12:58
-
11:59
-
11:48
-
11:24