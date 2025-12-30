«Я в отличной форме». 29-летний Стенсхаген оценил первую в карьере победу на Кубке мира

29-летний норвежский лыжник Маттис Стенсхаген прокомментировал первую в карьере победу на уровне Кубка мира.

Стенсхаген выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в программу Кубка мира.

«Я так доволен. Это была действительно хорошая гонка, наконец-то могу подняться на вершину пьедестала. Это невероятное чувство. Я в отличной форме, чтобы подняться ещё выше. Буду стараться изо всех сил в каждой гонке. Это очень много значит. Много лет упорно работал, чтобы попасть на Кубок мира, и теперь я наконец-то стал одним из лучших. Это серьёзное вложение. Буду наслаждаться этим днём и оставшейся частью сезона», — приводит слова Стенсхагена пресс-служба FIS.