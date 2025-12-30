Йоханнес Клебо прокомментировал проигрыш Стенсхагену в разделке на «Тур де Ски»
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал второе место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках первого этапа «Тур де Ски» — 2025/2026. Клебо проиграл 8,9 секунды соотечественнику Маттису Стенсхагену, для которого эта победа стала дебютной на уровне Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1
«Это вполне заслуженно. Я много лет был в команде вместе с Маттисом и знаю, как усердно он работал. Он совершенно заслуженно одержал здесь победу.
Для меня это хорошее начало «Тур де Ски», поэтому с нетерпением жду следующих гонок. Думаю, сегодня была хорошая гонка, и я чувствовал себя довольно хорошо», — приводит слова Клебо VG.
