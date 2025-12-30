Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Словенский лыжник потерял сознание во время разделки на «Тур де Ски» — 2025/2026

Словенский лыжник потерял сознание во время разделки на «Тур де Ски» — 2025/2026
Комментарии

23-летний словенский лыжник Анже Грос потерял сознание во время гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа «Тур де Ски» — 2025/2026, сообщает SVT со ссылкой на Viaplay.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1

По информации источника, Грос упал в обморок, пройдя восемь километров дистанции. Спортсмена оперативно доставили в больницу на обследование. Врачи установили, что причиной обморока стало истощение, вскоре словенец сможет вернуться к тренировкам.

«Сейчас всё в порядке. Всё хорошо. Это выглядело намного хуже, чем было на самом деле. Дело в том, что я слишком глубоко спустился в подвал, если можно так выразиться. Внезапно перестал чувствовать ноги и рухнул на месте. Я попытался встать, но не смог», — после выписки прокомментировал произошедшее Грос Expressen.

Материалы по теме
Вот это другое дело! Коростелёв наконец-то зарубился с лидерами на Кубке мира
Вот это другое дело! Коростелёв наконец-то зарубился с лидерами на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android