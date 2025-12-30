Словенский лыжник потерял сознание во время разделки на «Тур де Ски» — 2025/2026

23-летний словенский лыжник Анже Грос потерял сознание во время гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа «Тур де Ски» — 2025/2026, сообщает SVT со ссылкой на Viaplay.
По информации источника, Грос упал в обморок, пройдя восемь километров дистанции. Спортсмена оперативно доставили в больницу на обследование. Врачи установили, что причиной обморока стало истощение, вскоре словенец сможет вернуться к тренировкам.
«Сейчас всё в порядке. Всё хорошо. Это выглядело намного хуже, чем было на самом деле. Дело в том, что я слишком глубоко спустился в подвал, если можно так выразиться. Внезапно перестал чувствовать ноги и рухнул на месте. Я попытался встать, но не смог», — после выписки прокомментировал произошедшее Грос Expressen.
