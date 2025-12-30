Скидки
Определились стартовые номера Коростелёва и Непряевой в масс-старте на «Тур де Ски»

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв получили стартовые номера на масс-старт на дистанции 5 км в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» сезона-2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия).

Савелий Коростелёв выйдет на гонку под 13-м стартовым номером. Начало мужского забега запланировано на 13:30 мск. Дарья Непряева стартует под 29-м номером. Женский забег стартует в 16:30 по московскому времени.

Непряева и Коростелёв стали первыми обладателями нейтрального статуса из России от FIS после международного бана. Российские лыжники выступают на многодневке «Тур де Ски» впервые с 2022 года.

