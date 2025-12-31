За сутки нейтральный статус получили пять спортсменов из России

Вчера, 30 декабря, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским спортсменам и специалистам, об этом сообщила пресс-служба организации.

В список вошли фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и летающий лыжник Илья Маньков. Также нейтральный статус получили тренеры по фристайлу Николай Шимбуев и Юрий Зукаль.

Ранее нейтральный статус от FIS получили лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Спортсмены приняли участие в этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе. Напомним, МОК смягчил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.