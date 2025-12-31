Лыжные гонки, «Тур де Ски», мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Скидки
FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, Кубок мира, «Тур де Ски», мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) продолжается престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2026. В рамках очередного соревновательного дня состоится мужской масс-старт свободным стилем на 5 км. Начало — в 13:30 мск. Трансляция будет доступна на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 13:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Масс-старт. Свободный стиль. 5 км. Мужчины. Старт-лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).

2. Ларс Хегген (Норвегия).

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

4. Эдвин Ангер (Швеция).

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

7. Эмиль Иверсен (Норвегия).

8. Эрик Вальнес (Норвегия).

9. Федерико Пеллегрино (Италия).

10. Гус Шумахер (США).

11. Ийво Нисканен (Финляндия).

13. Савелий Коростелёв (Россия).

14. Жуль Шаппа (Франция).

21. Уго Лапалус (Франция).

56. Оскар Опстад Вике (Норвегия).

60. Алвар Мюльбак (Швеция).

61. Ансгар Эвенсен (Норвегия).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
