Лыжные гонки, «Тур де Ски», мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) продолжается престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2026. В рамках очередного соревновательного дня состоится мужской масс-старт свободным стилем на 5 км. Начало — в 13:30 мск. Трансляция будет доступна на платформе Okko.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Масс-старт. Свободный стиль. 5 км. Мужчины. Старт-лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).

2. Ларс Хегген (Норвегия).

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

4. Эдвин Ангер (Швеция).

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

7. Эмиль Иверсен (Норвегия).

8. Эрик Вальнес (Норвегия).

9. Федерико Пеллегрино (Италия).

10. Гус Шумахер (США).

11. Ийво Нисканен (Финляндия).

13. Савелий Коростелёв (Россия).

14. Жуль Шаппа (Франция).

21. Уго Лапалус (Франция).

56. Оскар Опстад Вике (Норвегия).

60. Алвар Мюльбак (Швеция).

61. Ансгар Эвенсен (Норвегия).