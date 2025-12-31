Лыжнице Шороховой отказали в нейтральном статусе из-за несоблюдения допинговых правил

21-летняя российская лыжница Ксения Шорохова сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала ей в предоставлении нейтрального статуса по причине несоблюдения антидопинговых требований.

«Подарочек» от FIS вчера вечером пришёл. Не в этот раз. Приступаем к плану «Б».

*причина: несоблюдение допинговых правил (меня никогда не брали на допинг). Отсутствие проб, получается», — написала Шорохова в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне-2025/2026 Ксения Шорохова заняла одно призовое место, на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке в спринте свободным стилем. Она стала серебряным призёром.